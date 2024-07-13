Çorum'da feci kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 21:55
Çorum'da feci kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 18.30 sıralarında Değirmendere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Muhammed Üsame Okutan yönetimindeki 42 APJ 63 plakalı otomobil, Alaca’dan Sungurlu ilçesi yönüne seyir halindeyken Değirmendere kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya devrildi. Sürücü Muhammed Üsame Okutan ve annesi Zeynep Okutan kaza yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyi Huzeyfe Okutan ve İsmail Okutan ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ile oğlunun cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

 


kaza haberleri çorum haberleri

İlgili Haberler

Kızı ölümlü kazaya karışmıştı! Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması: 'Eğer dosyada hata varsa...'

Kızı ölümlü kazaya karışmıştı! Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması: 'Eğer dosyada hata varsa...'
Diyarbakır’da piknik yolunda kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır’da piknik yolunda kaza: 1’i ağır 4 yaralı
Muğla'da korkunç kaza... Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Muğla'da korkunç kaza... Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler