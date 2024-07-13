Kızı ölümlü kazaya karışmıştı! Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması: 'Eğer dosyada hata varsa...'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 13:42

Güncelleme: 13.07.2024 - 13:54

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9.Yargı Paketi'ndeki "kadının soyadı" düzenlemesine dair, "Komisyonda mevcut düzenleme, 'Kadın evlendikten sonra kocasının soyadını alır, isterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir' hükmü aynı şekilde korundu. Ama Anayasa Mahkememizin gerekçelerine de atıf yapılarak yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Durum bundan ibaret" dedi.

Tunç, SETA'nın 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı. Sempozyum'un sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Tunç, "kadının soyadı" düzenlemesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Eğer kadın isterse kocasının soyadıyla beraber kendi kızlık soyadını da kullanabilir, mevcut düzenlememiz bu şekilde. Medeni Kanun'da Anayasa Mahkemesi burada bir iptal kararı verdi ve bu iptal kararı sonrasında o boşluğun yeniden düzenlenmesi gerekti. Taslak çalışmamızı TBMM grubumuza ilettik ve onlar da değerlendirmelerde bulundular.

Komisyonda da mevcut düzenleme, 'Kadın evlendikten sonra kocasının soyadını alır, isterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir' hükmü Adalet Komisyonu'nda aynı şekilde korundu. Ama Anayasa Mahkememizin gerekçelerine de atıf yapılarak yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Durum bundan ibaret."

"YARGININ KARARINI BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Tunç, motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasına ilişkin ise, "Bu cinayet hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması. Bir suç işlendiği zaman gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesi ile ilgili bir karar söz konusu oldu Cumhuriyet başsavcısı da bu açıdan temyiz etti. İstinaf incelemesi var, Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor" dedi.

"EĞER HATA VARSA İTİRAZ YOLUYLA DÜZELTİLEBİLİR"

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının yaptığı kaza sonucunda 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin bir soruya ise Bakan Tunç, "Bu konuda henüz bir bilgim yok. Eğer dosyanın içeriğinde hata varsa mutlaka itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosya ile ilgili yargının vereceği kararla ilgili bir yorum yapmamız doğru olmaz. Hatalı bir işlem varsa da itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" yanıtını verdi.