Çorum'da film gibi olay: 'Traktörüm çalındı' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Çorum'da bir şahsın çalındığı yönünde ihbarda bulunarak jandarma ekiplerini harekete geçirdiği traktörünü toprağı kazarak açtığı çukura sakladığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından şahıs, suç uydurması sebebiyle gözaltına alındı.

Çorum'da film gibi olay: 'Traktörüm çalındı' dedi, gerçek bambaşka çıktı
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İHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:25

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığını arayan A.M. isimli şahıs, traktörünün çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, traktörünün çalındığını iddia eden şahsın söylemlerinde çelişkiler olduğu ve traktörün, çalındığını beyan ettiği alana hiç getirilmediği anlaşıldı.

Ekipler tarafından kırsal kesimde yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın çalındığını iddia ettiği traktör toprağı kazarak açtığı çukurun içine sakladığı belirlendi. Traktör üzeri kapatılmış çukur içinde bulundu

GÖZALTINA ALINDI

A.M., ’suç uydurma’ suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #çorum #traktör

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