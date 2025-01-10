Çorum'da 'kek' zehirlenmesi: 12 öğrenci hastanelik oldu

Çorum'un Kargı ilçesinde 12 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da 'kek' zehirlenmesi: 12 öğrenci hastanelik oldu
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AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:54

Atatürk Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, okulun yakınlarındaki bir zincir market şubesinden aldıkları keki yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Karın ağrısı şikayetlerini öğretmenlerine bildiren 12 öğrenci, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay da hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

 

 


Etiketler: #çorum #gıda zehirlenmesi #gıda

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