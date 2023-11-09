Çorum'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin yaptığı 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu O. K. (73) A. A. (28) D. B. (45) H. Ç. (57) A. A. (45) Y. M. (69) Y. A. (51) ve E. O.’nun (37) ‘Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçu işledikleri tespit edildi.
Şüpheli 8 kişi bu sabah eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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