Trabzon’da fuhuş operasyonu!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:46

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:46

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren 2 işletme ve Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapmak amacıyla bulunan 9 kişi yakalandı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 9 kadın hastaneye sevk edilirken kadınları fuhşa zorladığı belirlenen ve gözaltına alınan 3 şahıs hakkında "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Operasyonla ilgili düzenlenen evrakların gerekli idari işlemler için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu'na gönderileceği bildirildi.