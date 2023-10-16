Trabzon’da fuhuş operasyonu!
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın ve fuhşa zorladığı belirlenen 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren 2 işletme ve Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapmak amacıyla bulunan 9 kişi yakalandı.
Fuhuş yaptığı tespit edilen 9 kadın hastaneye sevk edilirken kadınları fuhşa zorladığı belirlenen ve gözaltına alınan 3 şahıs hakkında "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçlarından adli soruşturma başlatıldı.
Operasyonla ilgili düzenlenen evrakların gerekli idari işlemler için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu'na gönderileceği bildirildi.
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