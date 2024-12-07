Çorum'da hareketli gece: Bir saat içerisinde iki kez intihara kalkıştı
Çorum’da alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, çıktığı binaların çatısında 1 saat arayla iki kez intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, polis merkezine götürüldü.
Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak’ta, alkollü olduğu öğrenilen A.T. isimli şahıs, cadde üzerindeki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde ikna edilen şahıs çatıdan indirildi.
İKNA EDİLDİKTEN 1 SAAT SONRA...
Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahıs, işlemlerinin ardından Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi’ne gitti. İkna edildikten 1 saat sonra cadde üzerindeki 7 katlı binanın çatısına çıkan şahıs yeniden intihar girişiminde bulundu.
Olay yerine gelen ekipler tarafından şahıs yeniden ikna edildi. Şahıs, yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...