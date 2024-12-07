Çorum'da hareketli gece: Bir saat içerisinde iki kez intihara kalkıştı

Çorum’da alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, çıktığı binaların çatısında 1 saat arayla iki kez intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, polis merkezine götürüldü.

Çorum'da hareketli gece: Bir saat içerisinde iki kez intihara kalkıştı
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İHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:20

Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak’ta, alkollü olduğu öğrenilen A.T. isimli şahıs, cadde üzerindeki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde ikna edilen şahıs çatıdan indirildi.

İKNA EDİLDİKTEN 1 SAAT SONRA...

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahıs, işlemlerinin ardından Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi’ne gitti. İkna edildikten 1 saat sonra cadde üzerindeki 7 katlı binanın çatısına çıkan şahıs yeniden intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından şahıs yeniden ikna edildi. Şahıs, yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.


Etiketler: #çorum #intihar

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