Çorum'da 5 araçlık zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı

Çorum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'da 5 araçlık zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 06:56

İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda, biri ticari taksi 5 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Leman Y. (36) ile Halil Ç. (46), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YOL KAPANDI

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Etiketler: #çorum #trafik kazası #kaza

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