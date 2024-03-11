Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:01

Güncelleme: 11.03.2024 - 18:01

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kemal F. (42) bacaklarının 5 yerinden yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Mustafa Ş. de sol bacağından yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, park halindeki bir otomobile de iki kurşun isabet ettiği belirlendi.

Kaçan şahsın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.