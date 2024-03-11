İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş’te silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- Sırrını çözmek için araştırma tarlası oluşturdu!
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Kızım az kendine gel ya'
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- Armağan Çağlayan'dan 'İnci Taneleri' yorumu
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu