İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 08:59

Güncelleme: 11.03.2024 - 09:00

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş’te silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.