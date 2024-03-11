İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 08:59
İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş’te silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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