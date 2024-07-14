TBMM’de hafta yoğun başlayacak: Gündemde ‘ÖMK’ ve ‘sokak hayvanları’ var

Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:20

Güncelleme: 14.07.2024 - 13:20

TBMM bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Meclis'te yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.

Program, Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi, Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam edecek.

Daha sonra Tören Salonu'nda devam edecek olan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz video gösterimi ve AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan bir dinleti ile program devam edecek.

ÖMK TEKLİFİNİN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

TBMM Genel Kurul'da bu hafta, eğitim sendikalarının ve eğitimcilerini tepkilerine neden olan Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Geçen hafta 39 maddeden oluşan teklifin 22 maddesi kabul edilmişti.

Teklife göre; eğitim fakültelerinden mezun ve KPSS’de başarılı olmak öğretmen ataması için yeterli olmayacak. Aday öğretmenler, kurulacak Milli Eğitim Akademisi’nde başarılı olurlarsa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek.

Müfettişlerce yetersiz bulunan kadrolu öğretmenler ile yönetici adayları akademide eğitime alınacak. Eğitimde başarısız olan öğretmenler, başka kadrolara atanacak. Öğretmenlere karşı işlenen "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezalar "yarı oranında" artırılacak. Öğrenciler ve okulla ilgili ses ve görüntüleri paylaşan öğretmen ve yöneticilere kınama cezası verilecek.

TBMM'de 17 Temmuz Çarşamba günü 5 komisyon, gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim ve Yapay Zeka” konulu sunum yapacak.

SOKAK HAYVANLARINA ‘ÖTANAZİ’ YOLUNU AÇAN KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

AKP Meclis Başkanlığı’na sunduğu sokak hayvanlarına ''ötanazi'' yolunu açan ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri de çarşamba günü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlayacak.

Teklifle belediyelere; ''kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ötanazi' yapılması, yani öldürülmesi'' yetkisi veriliyor.

Yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmek veya bakımevinde barındırılan hayvanı bir yere bırakmaya cezai yaptırım getirildi. Evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira idari para cezası verilecek.

YENİ ATANAN SAĞLIK BAKANI KOMİSYONA KATILACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna katılarak bilgi verecek.

Dışişleri Komisyonunda da Cumhurbaşkanı kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına atanan Abdullah Eren, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Yürüttüğü Faaliyetlere” ilişkin sunum yapacak.

YERLİKAYA BİLGİLENDİRME YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda çarşamba günü ''Kolluk Uygulamaları ve İnsan Haklarının Korunması'' konulu bilgilendirme yapacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak.