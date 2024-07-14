Yılmaz Morgül'den sokak hayvanları yasasına tepki: Ben de hayvanım

Yayınlanma: 14.07.2024 - 21:02

Güncelleme: 14.07.2024 - 21:02

AKP'nin hazırlayıp TBMM Başkanlığına sunduğu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı tepkiler sürüyor.



Bir tepki de şarkıcı Yılmaz Morgül'den geldi.

"BİZİ YARATAN HAYVANLARI DA YARATTI"

Morgül şu ifadeleri kullandı:

"Bizi yaratan hayvanları da yarattı. Onlara da can verdi ama ben diyorum ki bu yasayı düzenleyen insanlara: 'Ben de hayvanım, beni de uyutun."

