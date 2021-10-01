Çorum'da imam ile müezzinler birbirine girdi

01 Ekim 2021 Cuma, 13:25

Çorum Ulucami'de görev yapan baş imam ile müezzinler cemaatin önünde küfürlü tartışmaya girdi. Yaşananlara tanık olan cami cemaatinin şikâyetinin ardından İl Müftülüğü imam ve müezzinleri farklı camilerde görevlendirdi.

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum Ulucami'de görev yapan baş imam Mustafa Gökmen ile müezzinler Hasan Çakmak ve Duran Yalçın cemaatin önünde küfürlü tartışmaya girdi.

“KÜFÜR EDEN HOCALARIN ARKASINDA NAMAZ KILMAYIZ”

Küfürlü tartışmaya şahit olan cami cemaati, “Biz birbirlerine küfür eden hocaların arkasında namaz kılmayız” diyerek her üç imamı Çorum İl Müftülüğüne şikâyet etti. Bunun üzerine İl Müftüsü Muharrem Biçer, olayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin incelemeleri sonucu hazırlanan raporun ardından, Mustafa Gökmen, Emre Camisi’nde, Hasan Çakmak Hz. Ebubekir Camisi’nde, müezzin Duran Yalçın ise Mevlana Camisi’nde görevlendirildi.