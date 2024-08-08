Çorum'da iş cinayeti: İşçi inşaattan düştü!

Çorum'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:54
Çorum'da iş cinayeti: İşçi inşaattan düştü!
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Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde eski devlet hastanesinin önünde yaptırılan poliklinik inşaatında çalışan Soner Arslan (38) inşaatın ikinci katından beton zemine düştü.

Arslan'ın düştüğünü gören diğer çalışanların ihbarı üzerine inşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen Arslan, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


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