Çorum'da iş cinayeti: Kaynar su kazanına düşen işçi hayatını kaybetti
Çorum'da bir kereste fabrikasının kaynar su kazanına düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki işçi Halil Güvenç, yaşam mücadelesini kaybetti.
Çorum'da geçen hafta çalıştığı kereste fabrikasının kaynar su kazanına düşen Halil Güvenç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. T24'ün haberine göre, 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenç'in cenazesi bugün Çorum'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilcek.
Halit Güvenç' in ölümü sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- Ender Saraç'tan ilk açıklama!
- 'Galatasaray'ın böyle mi olması lazım?'
- 'Başarısız' dediği ulaşımı böyle övmüştü