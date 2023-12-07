Çorum'da iş cinayeti: Kaynar su kazanına düşen işçi hayatını kaybetti

Çorum'da bir kereste fabrikasının kaynar su kazanına düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki işçi Halil Güvenç, yaşam mücadelesini kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:31
Çorum'da iş cinayeti: Kaynar su kazanına düşen işçi hayatını kaybetti
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Çorum'da geçen hafta çalıştığı kereste fabrikasının kaynar su kazanına düşen Halil Güvenç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. T24'ün haberine göre, 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenç'in cenazesi bugün Çorum'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilcek.

Halit Güvenç' in ölümü sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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