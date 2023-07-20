Çorum’da KKKA bir can daha aldı
Çorum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan yurttaş hayatını kaybetti.
Çorum'un merkeze bağlı Gemet köyünde yaşayan Habeş Kaya’nın vücuduna tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yoğun bakım servisinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Kaya, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaya’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
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