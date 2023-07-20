Çorum’da KKKA bir can daha aldı

Çorum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan yurttaş hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:23
Çorum’da KKKA bir can daha aldı
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Çorum'un merkeze bağlı Gemet köyünde yaşayan Habeş Kaya’nın vücuduna tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Kaya, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.


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