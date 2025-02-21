Çorum'da 'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan aktı: 22 yaşındaki Samet bıçaklandı!
Çorum'da Samet K. (22), tartıştığı 4 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.
Ulukavak Mahallesi Varilli Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında İstanbul'dan yakınlarının yanına misafirliğe gelen Samet K., kıraathanenin önünde sigara içtiği sırada, iddiaya göre tanımadığı 4 kişi ile 'Ne bakıyorsun' tartışması yaşadı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet K. bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Yaralanan Samet K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis yakalamak için çalışma başlattı.
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