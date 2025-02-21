Çorum'da 'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan aktı: 22 yaşındaki Samet bıçaklandı!

Çorum'da Samet K. (22), tartıştığı 4 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Çorum'da 'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan aktı: 22 yaşındaki Samet bıçaklandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:30

Ulukavak Mahallesi Varilli Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında İstanbul'dan yakınlarının yanına misafirliğe gelen Samet K., kıraathanenin önünde sigara içtiği sırada, iddiaya göre tanımadığı 4 kişi ile 'Ne bakıyorsun' tartışması yaşadı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet K. bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralanan Samet K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis yakalamak için çalışma başlattı. 


Etiketler: #çorum #kavga

İlgili Haberler

Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Çorum’un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Çorum’un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler