Çorum'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Sungurlu'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:42
Çorum'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!
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Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Ocaklı Kavşağı’nda dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan İsa Ş. yönetimindeki 16 AAK 213 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Duran B. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. 

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Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Selime Ş., Yasin Ş., Tahsin Ş. ve Hasan Ş. yaralandı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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