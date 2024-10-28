Muğla ve İstanbul'da silah ticareti operasyonu: 5 tutuklama

Muğla ve İstanbul'daki silah ticareti operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla ve İstanbul'da silah ticareti operasyonu: 5 tutuklama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:43

Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, 2 balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 zultanit taşı ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #muğla #Operasyon

İlgili Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Muğla’da 849 hektar ormanlık alan kül oldu

Muğla’da 849 hektar ormanlık alan kül oldu
Muğla merkezli silah ticareti operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli silah ticareti operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler