İncirliova’da ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız otomatik av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

İncirliova’da ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:29

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Efeler ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından ruhsatsız silah bulundurma suçuna yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili İncirliova ilçesinde B.Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 59 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet pala ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.


Etiketler: #aydın

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