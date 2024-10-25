İncirliova’da ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız otomatik av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Efeler ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından ruhsatsız silah bulundurma suçuna yönelik koordineli çalışma yürütüldü.
Edinilen bilgiye göre, Aydın ili İncirliova ilçesinde B.Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 59 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet pala ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Etiketler: #aydın
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- O isim görevden alındı
- Teröristlerden birinin kimliği belli oldu!
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!