Çorum'da sağanak nedeniyle evin duvarı çöktü!

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle iki katlı evin duvarı çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde yaşayan 4 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:17
Çorum'da sağanak nedeniyle evin duvarı çöktü!
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Çorum’un Sungurlu ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde son 1 aydır belirli aralıklarla devam eden yağışa dayanamayan Arif Nadaslı’ya ait iki katlı evin duvarları büyük bir gürültü ile çöktü.

Gürültüyü duyan 4 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtulurken ev kullanılmaz hale geldi. Sesleri duyan komşuların haber verdiği belediye ekipleri eve gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE ÇÖKMÜŞ"

Büyük bir tehlike atlattıklarını söyleyen Arif Nadaslı, “Ben o sırada dışardaydım. Sazlık kısmından gelen yağmur suları nedeniyle evin duvarı büyük bir gürültü ile çökmüş. O sırada eşim ve çocuklarım evdeydi. Kendilerini dışarıya zor atmışlar” dedi.

Evi yaptıracak durumu olmadığını söyleyen Arif Nadaslı, yetkililerden yardım istedi.


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