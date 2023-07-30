Mehmet Akif Ersoy ile THY Basın Müşaviri Yahya Üstün arasında 'uçağa geç kalma' tartışması

Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy'un THY uçağına binememesiyle ilgili paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Ersoy'un geç kaldığını söyledi. Ersoy ise 45 dakika önce havaalanına geldiğini belirtti. Polemik, sosyal medyaya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 14:08
Mehmet Akif Ersoy ile THY Basın Müşaviri Yahya Üstün arasında 'uçağa geç kalma' tartışması
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Türk Hava Yolları’nın (THY) fazla bilet sattığını söyleyerek uçağa alınmadığını iddia eden Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ile THY Basın Müşaviri Yahya Üstün arasında Twitter'da polemik yaşandı.

Ersoy, havaalanına vaktinde gitmesine rağmen uçağa alınmadığını söyleyince Üstün, “Yayına geç kalmak olmaz biliyorsun, uçağa da öyle” dedi.

'GECE 2 KERE BENİ ARAMIŞSIN'

Ersoy’un uçuşa geç kaldığını söyleyen Üstün, “Tüm kayıtları inceledik, kuralların belirlediği saatten sonra geldiğin için uçak yolcu kabulüne kapanmış. Sonrasında zaten biletin kurallar çerçevesinde değiştirilmiş ve yardımcı olmuşuz. Gece 02.36 ve 02.39’da beni de aramışsın, yorucu bir cuma günüydü sese uyanamamışım bunu ayrıca telafi edeceğim” ifadelerini kullandı.

"BUNU DA DİKKATE ALIRSINIZ BELKİ..."

Üstün’ün yanıtı ardından Ersoy da bir paylaşım yaptı. Ersoy, paylaşımında şunları söyledi:

“Uçağa geç kalmadım. 45 dakikadan önce oradaydım. Kontuarda oyaladılar bir süre. Bilet değişikliğinden de asla bahsetmediler. Yeni bilet alacaksınız dediler. Daha sonra orada biri yardımcı oldu ve o görevli biletimi fark ödeyerek değiştirmemi sağladı. Tüm kayıtları incelerken bunları da dikkate alırsınız belki. Seni zaten çok kısa çaldırdım (saat geç olduğu için hemen kapattım) WhatsApp araması düşmediği için iki kez aramışım gibi görünmüştür. Telafiye lüzum yok."


Mehmet Akif Ersoy THY uçak

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