Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Çorum'da, sokak ortasında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Halil Ş., tüfekle sol bacağından, Cengizhan S. ise tabancayla sol omzundan vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemede, çok sayıda tüfek ve tabancaya ait boş kovan bulundu.
Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.
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