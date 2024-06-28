Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:21
Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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O.B. idaresindeki 19 T 2519 plakalı taksi, Çorum-Yozgat kara yolu Emniyet Kavşağı'nda, C.K'nin (24) kullandığı 33 AOT 642 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki T.B. (24), P.B. (2), D.A. (22) ve E.Ş. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan C.K. ve E.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


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