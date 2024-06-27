Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

DHA
27 Haziran 2024 Perşembe, 07:55
Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Kadıköy'de 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sona eren kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Olay, saat 04.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yaşandı.

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 3 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 HS 061 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. 

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Kavganın büyümesiyle olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Tekme, tokat birbirlerine giren taraflar, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. 

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Kavgaya karışan çok sayıda kişi kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı: Taraflar birbirine girdi, çok sayıda gözaltı var!

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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