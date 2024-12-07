Çorum'da alacak tartışması kanlı bitmişti: Cezası belli oldu!

Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden Ayhan Doğan'ı iş yerinde bıçaklayarak öldüren zanlı F.Y. hakkında tutuklama kararı verildi.

Çorum'da alacak tartışması kanlı bitmişti: Cezası belli oldu!
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İHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:09

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta dün gece bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.Y. alacak verecek meselesini konuşmak için Ayhan Doğan'ın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçakla Ayhan Doğan'ı ağır yaralayan F.Y., olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları anlatan F.Y., teslim olmak istediğini belirtti. Adrese giden sağlık ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı F.Y. ise, gittiği köyde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.


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