Kahramanmaraş'ta korkunç kaza... 1'i bebek 5 kişi yaralandı!

Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 9 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:28
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza... 1'i bebek 5 kişi yaralandı!
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Kahramanmaraş Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında K.Ç. idaresindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, , F.F.'nin kullandığı 34 KD 5267 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler, araçlardaki E.E.Ç., P.Ö. ile 9 aylık bebek olduğu öğrenilen D.Ç. yaralandı. 

BEBEĞİN DURUMU AĞIR!

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ç. adlı bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Adana karayolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


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