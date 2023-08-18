Kahramanmaraş'ta korkunç kaza... 1'i bebek 5 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:28

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:30

Kahramanmaraş Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında K.Ç. idaresindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, , F.F.'nin kullandığı 34 KD 5267 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler, araçlardaki E.E.Ç., P.Ö. ile 9 aylık bebek olduğu öğrenilen D.Ç. yaralandı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR!

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ç. adlı bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Adana karayolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.