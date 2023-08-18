Kahramanmaraş'ta korkunç kaza... 1'i bebek 5 kişi yaralandı!
Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 9 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Kahramanmaraş Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında K.Ç. idaresindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, , F.F.'nin kullandığı 34 KD 5267 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler, araçlardaki E.E.Ç., P.Ö. ile 9 aylık bebek olduğu öğrenilen D.Ç. yaralandı.
BEBEĞİN DURUMU AĞIR!
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ç. adlı bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Adana karayolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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