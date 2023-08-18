Bartın'da feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı!
Bartın-Karabük yolunda, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bartın-Karabük yolunun Kadıoğlu mevkiinde saat 09.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine giden Ersin Kalender (32) yönetimindeki 74 BN 935 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Ali Aloğlu (71) idaresindeki 78 YC 178 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, araçta sıkışan Ali Aloğlu ile Ersin Kalender ve eşi Gülbahar Kalender (25) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR!
AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ersin Kalender ve Ali Aloğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bartın-Karabük yolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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