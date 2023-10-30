Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda F.D, Z.E, T.B, M.A, N.A. ve F.G. yakalandı.
Adreslerde 85 gram kurutulmuş kenevir, 51 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatları, tüfek ve mermiler ele geçirildi.
Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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