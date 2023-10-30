Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:49
Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda F.D, Z.E, T.B, M.A, N.A. ve F.G. yakalandı.

Adreslerde 85 gram kurutulmuş kenevir, 51 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatları, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.


uyuşturucu operasyonu uyuşturucu ticareti uyuşturucu

İlgili Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Yüzlerce kişiyi zehirleyecekti! Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 435 kilogram esrar ele geçirildi

Yüzlerce kişiyi zehirleyecekti! Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 435 kilogram esrar ele geçirildi
Ağaca asılı bulunan Nevrigül'ün eşi ile kız kardeşine 'uyuşturucu' gözaltısı

Ağaca asılı bulunan Nevrigül'ün eşi ile kız kardeşine 'uyuşturucu' gözaltısı

En Çok Okunan Haberler