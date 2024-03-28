Çorum'da uyuşturucu taşıyan 2 kişi yakalandı

Çorum'da uyuşturucu nakli yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı, zanlılara ait araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:53
Çorum'da uyuşturucu taşıyan 2 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum güzergahını kullanarak uyuşturucu madde yaptığı belirlenen 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde yakalandığını bildirdi.

Zanlılara ait araçta yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Dağlı, "İki şüpheli gözaltına alınarak işlemlere başlanmıştır. Şehrimizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


çorum haberleri uyuşturucu haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’

Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’
Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor

Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı
Hakemlerin toplantı korkusu!

Hakemlerin toplantı korkusu!
Tekirdağ’da 4 yıldızlı otele ruhsat iptali: 4 yıldız plaketi söküldü

Tekirdağ’da 4 yıldızlı otele ruhsat iptali: 4 yıldız plaketi söküldü
Fernando Santos’tan Semih Kılıçsoy’a büyük destek!

Fernando Santos’tan Semih Kılıçsoy’a büyük destek!
DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'

DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'
Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!

Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!