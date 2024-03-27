Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 260 gram sentetik uyuşturucu, 78 gram sentetik uyarıcı, 165 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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