Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:40
Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Abone Ol google-news

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 260 gram sentetik uyuşturucu, 78 gram sentetik uyarıcı, 165 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


Emniyet haberleri Operasyon haberleri şüpheli haberleri tekirdağ haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda şüpheli tutuklandı!

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda şüpheli tutuklandı!
Şüpheli araçta 11 paket uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şüpheli araçta 11 paket uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'
A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!
Meteoroloji açıkladı: 26 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri
Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’

Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’
Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’

Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’
Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…