Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, 20 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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