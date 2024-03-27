Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 08:53
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, 20 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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