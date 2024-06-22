Çorum'da 'yorgun mermi' dehşeti: 1 tutuklama

Yayınlanma: 22.06.2024 - 08:59

Güncelleme: 22.06.2024 - 08:59

Büyükhırka köyünde önceki gün yapılan düğün töreninde Deniz Comba (25) ve Semih Kahveci'nin (22) yorgun mermiyle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Caner Ö. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler Sezer D. (21) ve Adem D. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.