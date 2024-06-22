Çorum'da 'yorgun mermi' dehşeti: 1 tutuklama

Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu, yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 08:59
Çorum'da 'yorgun mermi' dehşeti: 1 tutuklama
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Büyükhırka köyünde önceki gün yapılan düğün töreninde Deniz Comba (25) ve Semih Kahveci'nin (22) yorgun mermiyle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Caner Ö. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler Sezer D. (21) ve Adem D. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


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