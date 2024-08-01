Çorum'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Çorum’da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:36
Çorum'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
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Emniyet ekipleri Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda silahlı saldırıda bulunup kaçan kişi ya da kişiler hakkında çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde şüpheli ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin kimliğinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 31 Temmuz'da pompalı tüfekle Samed B. (34) ve Veysel Çağıl'ı (30) yaralamış, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


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