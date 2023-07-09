Çorum'u sağanak vurdu: Su baskınları meydana geldi

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle 39 ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 09:02
Çorum'u sağanak vurdu: Su baskınları meydana geldi
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Çorum'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, 39 ev ve iş yerinden su baskını ihbarı aldıklarını bildirdi.

Ekiplerin ihbarlara hızla müdahale ettiğini belirten Aşgın, ihbar gelen noktaların tamamına ulaştıklarını, su tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


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