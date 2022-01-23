Covid-19’a bağlı ölümlerin sebebi ne? Araştırma sonuçları açıklandı
Yapılan bir araştırmada, Covid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceği ortaya konuldu.
Spring.org internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Covid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi.
Araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi.
D VİTAMİNİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.
Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Covid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı.
Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu.
Daha önce yapılan araştırmalarda da, D vitamini eksikliğinin solunum yolu rahatsızlıkları ile bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.
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