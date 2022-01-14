Covid-19'a yakalanan Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Covid-19'a yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 15:05
Covid-19'a yakalanan Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
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Geçen günlerde koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu, tedbir amaçlı hastaneye yatırılmıştı. 

Twitter hesabından açıklamada bulunan Karamollaoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, “Cenab-ı Hak’ka hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun” dedi.


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