Covid-19'a yakalanan Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Covid-19'a yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Geçen günlerde koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu, tedbir amaçlı hastaneye yatırılmıştı.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Karamollaoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Karamollaoğlu, “Cenab-ı Hak’ka hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun” dedi.
Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 14, 2022
Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.
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