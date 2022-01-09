Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu Covid-19'a yakalanmıştı. Karamollaoğlu'nun doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye yatırıldığı bildirildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Parti Sözcüsü Birol Aydın, Karamollaoğlu'nun tedavisinin hastanede süreceğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:
"Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir.
Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir"
Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir.— Birol AYDIN (@birolaydinSP) January 9, 2022
Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir.
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