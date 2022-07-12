Covid aşısı hatırlatma dozları yapılmaya başladı
Covid-19 vakalarının artması üzerine, Covid-19 aşıları hatırlatma dozu için aşı randevuları da açıldı. Bayramda İstanbul’da olanlar aşı olmak için hastanelerin yolunu tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde Covid-19 vakalarının tekrar artışa geçtiğini duyurmuş ve bunun üzerine Covid aşıları hatırlatma dozları için aşı randevularının açıldığını açıklamıştı.
Covid-19 aşısı hatırlatma dozu randevuları da açıldı. Kurban Bayramı’nda İstanbul’da olanlar hatırlatma dozu için randevularını alarak, aşı olmak için hastanenin yolunu tuttu.
"ÜÇ AŞI DA YAPTIRILABİLİR"
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümü doktoru Dr. Büşra Özcan, "Biontech, Sinovac ve Turkovac aşılarımız mevcut. Vatandaşlarımız üç aşıyı da yaptırabiliyorlar. Bayram süresince 08.00-00.00 arasındaki saatlere randevu alıp, aşı olabilirler. Hatırlatma dozu önemli, gelmelerini bekliyoruz. Özellikle son aşısı üzerinden 6 ay geçmiş olanların gelmesi gerekiyor" dedi.
Turkovac aşısı olan Cengiz Yıldız "8 ay önce aşı yaptırmıştım. Bugün de 4. dozu yaptırıyorum. Turkovac yaptırıyorum. Devletimiz, bilim adamlarımız o kadar çalışma yaptı, Turkovac için. Onların çalışmalarını takdir ederek Turkovac yaptırdım. Daha önce Sinovac ve Biontech yaptırmıştım. O zamanlar Turkovac olsaydı, Turkovac yaptırırdım. Sağlık Bakanımız açıklama yapmıştı ‘Artış var’ diye. Ben de toplu taşıma kullanıyorum o yüzden yaptırdım" diye konuştu.
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