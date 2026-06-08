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'Cübbeli Ahmet' Erdoğan'ı ziyaret etti: Kadıköy'de cami teşekkürü

'Cübbeli Ahmet' Erdoğan'ı ziyaret etti: Kadıköy'de cami teşekkürü

8.06.2026 17:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Cübbeli Ahmet' Erdoğan'ı ziyaret etti: Kadıköy'de cami teşekkürü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Ahmet Mahmut Ünlü, "Allâh-u Teâlâ, kendisine ezân düşmanlarının tepkilerine rağmen yakında Kadıköy rıhtımında inşâ edeceği câmi-i şerîf hâtırına amel defterini mahşer sabahına kadar meftûh eylesin" ifadelerini kullandı.
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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 5 Haziran Cuma tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünlü, Kadıköy'de rıhtıma yapılması planlanan cami için Erdoğan'a teşekkür etti.

"ÜMMETİMİZİN BAŞINDA DAİM EYLESİN"

Paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Cübbeli Ahmet Hoca geçen cuma günü Dolmabahçe çalışma ofisinde kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından kabûl edildi. 

Allâh-u Teâlâ, kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet ihsân eylesin, gözden, nazardan bütün şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin, başta Çamlıca Câmii olmak üzere Taksîm Câmii, Levent Câmii gibi inşâ ve tâmir ettiği yüzlerce câmi-i şerîf hürmetine ve ezân düşmanlarının tepkilerine rağmen yakında Kadıköy rıhtımında inşâ edeceği câmi-i şerîf hâtırına amel defterini mahşer sabahına kadar meftûh eylesin, bu ümmete yaptığı üstün hizmetler vesîlesiyle âkıbetini her işte hayırlı eyleyip, daha nice yıllar ümmetimizin başında dâim eylesin. Âmîn!"

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NE OLMUŞTU?

AKP'nin Kadıköy sahiline cami ısrarında 27 Mayıs tarihinde önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Dolgu alanına yapılması planlanan proje Koruma Kurulu’ndan geçmişti

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Cübbeli Ahmet

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