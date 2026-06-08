Metin Külünk'ten AKP'yi sarsacak açıklamalar: 'Erdoğan yenilgisinin zemini hazırlanıyor'

AKP'de üç dönem milletvekilliği görevi yapan ve partinin yönetici kadrolarında yer alan Metin Külünk, siyaset gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de gençlerin bir kısmının öfkeli ve ümitsiz olduğunu ifade eden Külünk, Saraçhane'deki 19 Mart gösterilerinde AKP'li ailelerin çocuklarının da olduğunu kaydetti.

Külünk, "Saraçhane’deki gösterilerde muhafazakâr ailelerin çocukları da vardı. Hatta babaları AK Partili olanların çocukları da vardı. Babaları Refah Partili olanların da çocukları vardı, Saadet Partili olanların da çocukları vardı" dedi.

Külünk, bu konuda partisinin çalışmalar yapması gerektiği görüşünü aktardı.

"İMAMOĞLU'NA HABER VERİLDİ"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Külünk, 19 Mart operasyonlarına ilişkin ise tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na önceden bilgi verildiğini iddia etti.

Külünk ayrıca "Tel Aviv-Londra" hattının İmamoğlu üzerinden tasarım yaptığını öne sürdü:

"Türkiye'deki hiçbir gelişmeyi dış dinamiklerden bağımsız düşünemeyiz. Sizin de katıldığınız bir basın toplantısı olmuştu sonbahar aylarında. Eski MI6 Başkanı Türkiye'ye gelmişti, İngiltere Konsolosluğu’ndaki o toplantıda hatırlarsanız Rusya’dan istihbarat elemanı devşirmek için bir program açıkladı.

Kamuoyuna açık yaptılar bunu. Londra savaştan ve krizden beslenir, ada devleti olmak böyle bir şey. Dikkat edin II. Dünya Savaşı’ndan beri İngiltere hep siyaseten savaşların dışında kalmış gibidir. İngilizleri hiçbir yerde göremezsiniz ama her şeyin içindedirler. Suriye'de olduğu gibi. İran sürecinde olduğu gibi, Gazze’deki soykırım sürecinde olduğu gibi.

Mesela Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde bizi nereye itmek istediler? Ukrayna'nın yanına itmek istediler, Rusya'nın karşısında. Tel Aviv-Londra hattının stratejik hedefi Rusya.

Bu akıl, Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi savaşların dışında bırakan ve Türkiye merkezli bir dış politika eksenini inşa etmesinden rahatsız. NATO'nun zayıflama sürecinde, Avrupa'yı Rusya'ya karşı konumlandıracak bir askeri güç doktrininde bizi Rusya'ya karşı konumlandırmak istiyorlar.

Bunu nereden görüyoruz? Bu mimarinin hazırlıkları bazı toplantılarda dillendiriliyor. Bakın Nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Atina’da bir toplantıya katıldı."

Külünk konuşmasının devamında Abdullah Gül'ün de bu kapsamda Londra'yı temsil ettiğini söyledi.

Külünk, "İmamoğlu’nun bir 'İngiliz projesi' olduğu iddianızdan buraya nasıl geldik?" sorusuna ise, "İmamoğlu'nun durduğu yere bakacaksınız. Gidip konuştuğu yerlere bakacaksınız. Chatham House’da boşuna konuşturmazlar adamı" dedi.

"ERDOĞAN YENİLGİSİNİN ZEMİNİ HAZIRLANIYOR"

Külünk iddia ettiği hattın/projenin de yalnızca Ekrem İmamoğlu üzerinden yürümediğini ifade etti.

Külünk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde, AK Parti'nin içerisinde bu Londra-Tel Aviv hattından beslenen bir akıl, Sayın Erdoğan sonrasını, hatta sandıkta bir Erdoğan yenilgisinin üretilmesinin zeminini hazırlıyor. İmamoğlu projesinin asıl sahiplenicilerinden önemli bir hat AK Parti’de var" şeklinde konuştu.

Külünk, "Londra-Tel Aviv" diye isimlendirdiği hattın hem İmamoğlu cephesi ile hem de AKP içerisinde bir grup ile beraber çalıştığını iddia etti.

Öte yandan Külünk, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ilgili hükümetin vatandaşların sorularına yanıt vermesi gerektiğini söyledi. "Eyalet valisi gibi konuşup sübliminal mesaj veremez" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ SOSYOLOJİSİ ERİYOR"

Külünk son olarak şu sözleri kullandı:

"Sayın Erdoğan'ın sosyolojisi güçlü ama Sayın Erdoğan'la parlamentoda yol arkadaşlığı yapacakların sokaktaki karşılığı sayılıyor. Millet de 2019’da “Bizimle inatlaşma” dedi işte. Sonra ben devam ettim, “Sokağın istediği isimlerle yürüyün” demeye ve geldik 2023’e. Oradaki fotoğrafı da gördüm ve “eyvah” dedim.

Çünkü AK Parti'nin sosyolojisinin eridiğini gördüm. Eriyen AK Parti sosyolojisinin ortaya çıkardığı parlamento aritmetiği, Cumhurbaşkanlığı sistemi olsa dahi Sayın Erdoğan'ın gücünü eritir. Eritir!

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yenilenmesi lazım. Bana göre Türkiye'de yarı başkanlık sistemine geçmeliyiz. Yürütmenin bütün yükününün Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde odaklandığı bir modelin sıkıntılarını konuşmalıyız. Onun üzerinden birtakım yükleri alacak, aşağıda parlamentonun güçlendirildiği, bu anlamda yürütmenin sorumluluğunun daha güçlü olduğu bir dönemin kapısını açmadık.

Bakın ben şuna inanan bir adamım; eğer şartlar yerine getirilirse Sayın Erdoğan'ın liderliğinin sosyolojik zemininin yüzde yetmiş aralığındadır. AK Parti'nin de -eğer şartlar yerine getirilse- aynı aralıkta olduğuna inanıyorum, halen daha da buna inanıyorum. Ama şartları var. Dipten gelen dalgalara yanıt verilecek. Liyakat, ehliyet, gelir dağılımında adaletten kaynaklanan, toplumdaki ekonomik dengesizliklerden kaynaklanan algılar tersine çevrilecek."

Metin Külünk ayrıca, "2024’ten itibaren “Sadece AK Parti sosyolojisi değil Erdoğan sosyolojisi de eriyor, eritiliyor” demeye başladım. İki senelik sürecin sonunda bugün en son geldiğim noktada diyorum ki; bu iş artık erimenin de ötesine geçti. Sokak kim olursa olsun…" ifadelerini kaydetti.