'Cübbeli Ahmet' hastaneye kaldırıldı!

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı. Kayseri'de hastaneye kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'Cübbeli Ahmet' hastaneye kaldırıldı!
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DHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 15:27

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde bu akşam düzenlenecek sohbet programı dolayısıyla hava yoluyla Kayseri’ye gelen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı.

Uçağın iniş yaptıktan sonra Ünlü, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ünlü, doktorların müdahalesinin ardından taburcu edildi.


Etiketler: #ahmet mahmut Ünlü #enfeksiyon #Kayseri #uçak

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