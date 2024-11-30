'Cübbeli Ahmet' hastaneye kaldırıldı!
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı. Kayseri'de hastaneye kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde bu akşam düzenlenecek sohbet programı dolayısıyla hava yoluyla Kayseri’ye gelen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı.
Uçağın iniş yaptıktan sonra Ünlü, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ünlü, doktorların müdahalesinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: #ahmet mahmut Ünlü #enfeksiyon #Kayseri #uçak
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Aşırı cimri olan 4 erkek burcu
- 'Siyonistler limanlarımızda!'
- Ankara'da yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
- 'Akın Gürlek' soruşturmasına ilk tepki
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'
- Ele geçirilen matbaa ve tutuklamaları paylaştı!
- Cihatçı gruplar Halep'e girdi!
- 'Üstadım durum pek de öyle değil galiba...'