'Cübbeli Ahmet' Alaattin Çakıcı ile görüşmesini anlattı: Rabıta meselelerini konuşmuşlar

'Cübbeli Ahmet' ismi ile kamuoyunda tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile yaptığı ziyaretin ayrıntılarını açıkladı. Ünlü, "Rabıta meselelerini de konuştuk. Çünkü rabıta meselesi Türkiye'nin beka sorunudur" dedi.

'Cübbeli Ahmet' Alaattin Çakıcı ile görüşmesini anlattı: Rabıta meselelerini konuşmuşlar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:34

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında tepkisini dile getiren 'Cübbeli Ahmet' bir süre sonra yaptığı paylaşımı kaldırmış ve Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmişti.

Ziyaretin gündem olmasının ardından Ahmet Mahmut Ünlü açıklamalarda bulundu. Çakıcı ile görüşmesinin ayrıntılarını açıklayan Ünlü, şunları söyledi:

"Alaattin abi ile şimdi, bu zaten planlı bir görüşmeydi. He, tamam. Alaattin abinin benim babası babamın dostu idi. Mahmut Efendi Hazretlerini seven, sonra ben telefonlarla görüştüğüm, hapisten çıktığında geçmiş olsun ziyaretlerinde vesaire vesilelerle bayram selamlaşmasıyla görüştüm biri. Yeni görüştüm biri değil bir defa. Ama ben şimdi, ben hala daha ziyaret edemedim. Görüştüm diye tweet atacak halim yoktu yani...

Bazı resimler paylaşılmış, ben bilmiyorum. En az 2,5 saat oturduk. Alaattin Çakıcı ağabeyimiz ile meselelerde, biz rabıta meselesini de konuştuk. Çünkü rabıta meselesi İsmail Ağa'nın meselesi değildir. Türkiye'nin beka sorundur."

Ünlü, ayrıca Türkiye'nin meselelerini de konuştuklarını ifade etti.


Etiketler: #Abdullah Öcalan #Cübbeli Ahmet #Alaattin Çakıcı

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