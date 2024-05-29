Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:38

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinden kovulmasının ardından Türk Ceza Kanuna göre suç sayılacak iddialarda bulunmaya başladı.

Kalabalık gruplara yaptığı sohbetler ve sosyal medya yayınlarıyla gündemde sık sık yer alan Ünlü, ‘kız çocuklarının sihir yapılmasında’ kullandığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı bir sohbetin video kaydına da yansıyan itirafta Ahmet Mahmut Ünlü şu ifadeleri kullandı:

“Keşif ehli, havas ehli insanlar bize söylüyorlar. Gecenin kaçında talebeleri, 9-10 tane kız talebeleri kaldırıp sihir yaptırıyorlar. Yavrularımızı büyü işlerini kullanıyorlar. Yani ben bunları bilmesem söyleyecek bir adam değilim. Kimseye iftira atacak bir adam değilim.”

‘BU BİR SUÇ İHBARI’

Ahmet Mahmut Ünlü’nün açıklamasının bir suç itirafı olduğunu vurgulayan Avukat Selin Nakıpoğlu “Bu bir suç ihbarıdır. Suçu ihbar eden kişinin de burada sorumluluğu vardır. Büyü adı altında çocukların istismarı söz konusu. Bu istismarın nasıl, ne şekilde yapıldığının bilinmesi lazım. Bunun altından bir suç zinciri çıkabilir” ifadelerini kullandı.

‘FAİLLER YARGILANMALI’

Ceza yasasına göre büyü yapmanın yasak olduğu ve nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirildiğini hatırlatan Nakıpoğlu şöyle konuştu:

“Burada esas altı çizilmesi gereken çocukların istismar edilmesi konusudur. ‘Büyü işlerinde kullandı’ cümlesi açılmalı. Çocukların kullanılması zaten istismar itirafı ancak hangi tür istismara maruz kaldı buradaki çocuklar. Bu medreselerin oluşumu zaten anayasaya aykırı. İsmailağa cemaati külliyen anayasaya aykırı ve yöneticilerinin yargılanması gereken bir oluşum. Bir Cumhuriyet Savcısının çoktan soruşturma açması gerekirdi. Büyü adı altında çocukların istimarı söz konusu. Nasıl ne şekilde istismar edildiği bilinmesi lazım. Bu durum önemli bir suç zincire işaret ediyor olabilir. Faillerin yargılandığını görmek kamuoyunun adalet duygusunun tatmini için önemli.”

ÇOCUK İSTİSMARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce de İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiği, çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.