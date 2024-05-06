İsmailağa’dan kovulan Cübbeli’den sert sözler: ‘Hakkımı haram ediyorum’

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayımladığı videoda ihraç edildiği İsmailağa Cemaati hakkında “İslam’a, Müslümanlara çok büyük zarar verdiler. İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 08:07
İsmailağa’dan kovulan Cübbeli’den sert sözler: ‘Hakkımı haram ediyorum’
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nden ihraç edildi. Ünlü, İsmailağa Cemaati heyetine hakkını haram ettiğini söyledi. YouTube hesabından yaptığı bir yayında İsmailağa hakkında konuşan Ünlü, cemaatin Müslümanlara zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

Ünlü, söz konusu videoda şunları söyledi:

“Çok büyük zarar verdiler İslam’a Müslümanlara. Şu Rabıta efendiyle devam etsek demediler ya. Bütün bu belayı yaptılar ya bu Müslümanların başına İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum. Benim bu kadar emeklerimi hakkımı haram ediyorum. Fikri Hoca ile o kadar hukukum var hakkımı haram ediyorum O kadar haklarım var sabaha kadar sayabilecek kadar haram ediyorum. Efendi’nin rabıtasını bozdukları için, bu ümmetin çoluğunu çocuğunu kız erkek medresede sokağa bıraktıkları için hakkımı haram ediyorum. Ama yine de diyorum Allah onlara tövbe nasip eylesin. Allah onları ıslah eylesin. Bir an evvel yaptıkları yanlıştan dönmelerini nasip etsin.”

 


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