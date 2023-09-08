Cübbeli Ahmet'ten 'tarikat değiştirdi' iddiasına yanıt: 'Ağzımdan bir şey duymadan inanmayın'
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak Kadiri Şeyhi olduğu öne sürüldü. Cübbeli, 7 Eylül tarihli 'sohbetinde' iddialara yanıt verdi.
'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak Kadiri Şeyhi olduğu iddia edildi.
Sosyal medyada yayımlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan olan Cübbeli Ahmet'in Şeyh Ubeydullah El Kadiri adlı şahıstan 'şeyhlik icazeti' aldığı öne sürüldü.
Video “Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu” notuyla paylaşıldı.
İDDİALARA YANIT: AĞZIMDAN BİR ŞEY DUYMADAN İNANMAYIN
Cübbeli Ahmet, sosyal medyada gündem olan iddialara 7 Eylül tarihli 'sohbetinde' yanıt verdi. Cübbeli, tarikat değiştirme iddialarına ilişkin "Ağzımdan bir şey duymadan inanmayın" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Cübbeli Ahmet, geçen sene de Şâzelîlik tarikatına üye Şeyh Ubeydullah El Kadiri El Hüseyni olarak bilinen şahısa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak elini öpmüş ve dua istemişti.
İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar artmıştı.
Cübbeli Ahmet, "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: 'Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır' buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" demişti.
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