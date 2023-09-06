Özgür Demirtaş’tan Cübbeli Ahmet'i kızdıracak paylaşım

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olark bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nun “Selam verilmeyecek adama ‘Günaydın’ derim” açıklamasına yanıt veren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “O zaman sana Günaydın!” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 22:35
Özgür Demirtaş’tan Cübbeli Ahmet'i kızdıracak paylaşım
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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Ben selam verilmeyecek adama günaydın derim” açıklaması tepki çekmeye devam ediyor.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün bu sözlerinin yer aldığı bir haberin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “O zaman sana Günaydın!” ifadelerini kullandı.


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