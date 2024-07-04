‘Cübbeli’nin 26 bin liralık sarığı… ‘Kafamı sıcak tutuyor’
Cübbeli Ahmet, 26 bin lira değerindeki 'Burberry' marka sarık takmasına yönelik soruya, "Gavurların yaptığı kumaşlar bize helaldir ama gavur gibi kullanmak haramdır" yanıtını verdi.
Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye Ekol TV’de katıldığı bir programda, 26 bin lira değerindeki 'Burberry' marka sarığı soruldu.
Sarığın hangi marka olduğunu bilmediğini iddia eden Cübbeli Ahmet, şunları söyledi:
“Hangi marka olduğunu bilmiyorum. Gavurların yaptığı kumaşlar bize helaldir ama gavur gibi kullanmak haramdır. Yani gavurların yaptığı arabaya binmek helaldir, gavurların yaptığı uçağa binmek helaldir. Markaya takılmamak lazım. Onlar pahalı şeylerdir. Bana hediye bir şeyler gelir. Ben gidip marka mağazadan bir şey almam. Hediye gelmiş olabilir. Çok taklit de var. Ben anlamam ki taklit de olabilir.”
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