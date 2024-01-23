Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı!

FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan firari hükümlü İ.K.'nin cezaevine gönderildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:28
Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı!
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen İ.K.'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan İ.K., adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.


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