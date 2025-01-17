Çukur dizisinin çekildiği kahvehanede cinayet: Binayı kundakladılar

İstanbul Fatih'te Ercan Çali (34) Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde geçtiğimiz günlerde öldürülmüştü. Yaşanan cinayetin ardından, şüphelilerin önce evi daha sonra ise işlettikleri kahvehane yandı. Polis ekipleri evin kundaklandığını belirlerken, kahvehaneyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanede cinayet: Binayı kundakladılar
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DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:31

Fatih'te, geçtiğimiz hafta Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi T.S.K isimli trans birey ile tartışan Ercan Çali (34), çıkan arbedede silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Çalışmaların devamında 22 suç kaydı olan T.S.K. ile tabancayı sakladıkları öğrenilen B.U. ve G.Ş. tutuklanmıştı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yaşanan cinayetin ardından T.S.K.'nin evi daha sonra da işlettiği kahvehane yandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi. Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

 


Etiketler: #Balat #Cinayet #kundaklama

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